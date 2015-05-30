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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Кролевчанка – в финале шоу «Холостяк-9»

В пятницу, 3 мая, состоялась самая нестандартная церемония вручения роз на романтическом шоу «Холостяк-9».

Главный герой Никита Добрынин в девятом выпуске проекта вызвал каждую девушку на разговор во французской коммуне Сент-Эмильон, чтобы определить, кто останется. Холостяк ставил каждой участнице вопрос по поводу дальнейших отношений.

Главное событие выпуска было таким необычным, что не сразу было понятно, что в этот момент Добрынин вручит розы девушкам и сделает выбор. В частности, наша землячка Марина призналась, что готова к серьезным отношениям, которые для нее очень важны. Девушка рассказала о своих ценностях, в результате чего Никита вручил ей розу.

В шоу остались всего 4 участницы, которые в финале поборются за сердце самого желанного холостяка страны, сообщает Сайт Кролевца.

Досуг Холостяк
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