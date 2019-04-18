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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16208

Сумские аматоры продолжают преследование лидера

4-5 мая в чемпионате Украины по футболу среди аматоров прошли игры 19-го тура.

В группе 2 николаевская «Виктория» в гостях не смогла обыграть «Диназ» из Вышгорода – 0:0. Другой представитель Сумщины – липоводолинский «Альянс» дома обыграл «Рубикон-Вишневое» с Киевщины 2:0.

Сумские команды продолжают преследовать лидера группы «ЛНЗ-Лебедин» с Черкасщины, который в этом туре также потрел очки, сыграв 0:0 с «Авангардом» из Бзова.

После 19-го тура у «ЛНЗ-Лебедина» 48 очков, на 2 меньше у «Виктории», еще на 7 – у «Альянса».

Спорт Альянс Липовая Долина Аматорский футбол Виктория Николаевка Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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