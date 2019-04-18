Сумские аматоры продолжают преследование лидера

В группе 2 николаевская «Виктория» в гостях не смогла обыграть «Диназ» из Вышгорода – 0:0. Другой представитель Сумщины – липоводолинский «Альянс» дома обыграл «Рубикон-Вишневое» с Киевщины 2:0.
Сумские команды продолжают преследовать лидера группы «ЛНЗ-Лебедин» с Черкасщины, который в этом туре также потрел очки, сыграв 0:0 с «Авангардом» из Бзова.
После 19-го тура у «ЛНЗ-Лебедина» 48 очков, на 2 меньше у «Виктории», еще на 7 – у «Альянса».
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