Сумские аматоры продолжают преследование лидера 4-5 мая в чемпионате Украины по футболу среди аматоров прошли игры 19-го тура.

В группе 2 николаевская «Виктория» в гостях не смогла обыграть «Диназ» из Вышгорода – 0:0. Другой представитель Сумщины – липоводолинский «Альянс» дома обыграл «Рубикон-Вишневое» с Киевщины 2:0.

Сумские команды продолжают преследовать лидера группы «ЛНЗ-Лебедин» с Черкасщины, который в этом туре также потрел очки, сыграв 0:0 с «Авангардом» из Бзова.

После 19-го тура у «ЛНЗ-Лебедина» 48 очков, на 2 меньше у «Виктории», еще на 7 – у «Альянса».