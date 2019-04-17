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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38211

«Сумы» снова играют днем в будний день неизвестно для кого

Сегодня, 6 мая, в понедельник, ПФК «Сумы» принимает на «Юбилейном» «Прикарпатье» (Ивано-Франковск).

Матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге начнется в 13.00. Вход свободный.

«Сумы» с 16 очками на 13-ом месте, соперник сейчас занимает 10-ое место с 27 очками. Игра первого круга завершилась ничейным результатом - 1:1.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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