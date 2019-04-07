Сумской бодибилдер везет две медали с чемпионата Европы Сегодня, 5 мая, в испанской Санта-Сусане завершился чемпионат Европы по бодибилдингу.

Сумчанин Юрий Зимогляд к «золоту», добытому в паре с Светланой Иваниной, в категории «смешанные пары», добавил «серебро» в категории «классик физик».

Об это спортсмен сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Мой урожай на Чемпионате Европы-2019

Сегодня я стал ещё и СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ Чемпионата Европы в категории "Классик физик"!!!!

Проиграв лишь абсолютному Чемпиону Европы в данной категории (как оказалось позже).

Весенний сезон - 2019 я на этом закрываю!))) Везу с Чемпионата Европы ЗОЛОТО и СЕРЕБРО!!!

ДОСТОЙНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ 4-х лет перерыва?????????» - написал сумчанин.