Тростянецкий гиревик с медалью чемпионата Украины 3-5 мая в Миргороде состоялся чемпионат Украины по гиревому спорту среди юношей и девушек.

В составе сборной команды Сумской области выступили тростянчане: Ханин Богдан (СШ №3) и Цема Богдан (СШ №5). Ханин Богдан занял 3-е место в категории до 58 кг, Цема Богдан – 4-е место в категории до 63 кг. Спортсмены выступили в двоеборье с гирями 16 кг. Занимаются гиревым спортом около года в СК «Академия спорта» (Тростянец), тренер Черкашин В.В.