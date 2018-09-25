Тростянецкий гиревик с медалью чемпионата Украины

В составе сборной команды Сумской области выступили тростянчане: Ханин Богдан (СШ №3) и Цема Богдан (СШ №5). Ханин Богдан занял 3-е место в категории до 58 кг, Цема Богдан – 4-е место в категории до 63 кг. Спортсмены выступили в двоеборье с гирями 16 кг. Занимаются гиревым спортом около года в СК «Академия спорта» (Тростянец), тренер Черкашин В.В.
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