Пьяный чиновник Сумской мэрии пытался сбежать от полиции 4 мая около 18.30 на ул. Прокофьева возле дома 25 несколько патрульных экипажей полиции таки догнали начальника планового отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета Романа Басараба.

Как сообщил очевидец, водитель убегал от полиции, которая пыталась его остановить на ул. Прокофьева и врезался в абрикосу возле магазина «Амбар». Патрульные заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр, но тот отказался. На него составили протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по ст. 130 КУоАП, пишет Sumy.Today.

Очевидец же утверждает, что чиновник был пьяный в хлам.