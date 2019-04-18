Сумчане вспомнили Победу велобреветом

Ни ухудшение погодных условий, ни полностью испорченный асфальт не менее трети маршрута не помешали 16-ти веломарафонцам принять участие.
Более трети участников приехали из разных городов области и даже из соседней Черниговской (Шостка, Конотоп, Недригайлов, Липовая Долина, Новгород-Сиверский). По традиции проехались по маршруту Сумы – Лебедин – Ахтырка – Тростянец – Сумы местами наиболее массовых боев, почтив память павших у памятников и возложив цветы
Что интересно, в Лебедине в качестве волонтера на одном из контрольных пунктов был местный мэр Александр Баклыков.
Все 16 участников вложились в отведенное время – 14 часов. Быстрее всех – за 11 часов – доехал Николай Боженко, через 10 минут дистанцию завершил Геннадий Шинкаренко, еще через 4 – Марина Мороз и Андрей Мигаль…
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