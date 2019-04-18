Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33167

Сумчане вспомнили Победу велобреветом

4 мая рандоннерский клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs» провел бревет BRM 200 km «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ни ухудшение погодных условий, ни полностью испорченный асфальт не менее трети маршрута не помешали 16-ти веломарафонцам принять участие.

Более трети участников приехали из разных городов области и даже из соседней Черниговской (Шостка, Конотоп, Недригайлов, Липовая Долина, Новгород-Сиверский). По традиции проехались по маршруту Сумы – Лебедин – Ахтырка – Тростянец – Сумы местами наиболее массовых боев, почтив память павших у памятников и возложив цветы

Что интересно, в Лебедине в качестве волонтера на одном из контрольных пунктов был местный мэр Александр Баклыков.

Все 16 участников вложились в отведенное время – 14 часов. Быстрее всех – за 11 часов – доехал Николай Боженко, через 10 минут дистанцию завершил Геннадий Шинкаренко, еще через 4 – Марина Мороз и Андрей Мигаль…

Спорт Бревет Велоспорт Спорт
view counter

По тематике

В Сумах пройдет чемпионат Украины по велоспорту
03.05.2019 07:20

В Сумах пройдет чемпионат Украины по велоспорту

9-12 мая в Сумах состоится чемпионат Украины по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек....

На Сумщине провели первый бревет года
28.04.2019 09:43

На Сумщине провели первый бревет года

27 апреля на Сумщине прошел первый велобревет года – BRM 300 km «Глуховский»....

Сумчан приглашают на чемпионат города по велоспорту
27.04.2019 09:27

Сумчан приглашают на чемпионат города по велоспорту

4-5 мая состоится Открытый чемпионат Сум по велоспорту на шоссе на призы Олимпийского чемпиона О.Кириченко и призера Олимпийских игр О.Феденко....

Сумской велосипедист выиграл кубок Украины
19.04.2019 14:00

Сумской велосипедист выиграл кубок Украины

17-19 апреля в Белой Церкви проходил кубок Украины по велосипедному спорту....

В Сумах откроют велосезон соревнованиями в парке
18.04.2019 08:34

В Сумах откроют велосезон соревнованиями в парке

В воскресенье, 21 апреля, в городском парке им. Кожедуба пройдут велосипедные соревнования среди взрослых и детей....

Новости

Сумчане вспомнили Победу велобреветом
Сегодня 12:33
Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле
Сегодня 12:26
Первый заммэра Сум вместо суда уехал в Черновцы
Сегодня 12:00
В сумском водоканале снова работают телефоны
Сегодня 11:52
Тростянецкий гиревик с медалью чемпионата Украины
Сегодня 11:44
На Сумщине пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии
Сегодня 11:40
В Сумах провели третий вертикальный забег
Сегодня 11:23
У Глухові пройшов конкурс юних піаністів імені славетного земляка
Сегодня 11:02
В Сумах предприятие оштрафовали за незаконную рекламу
Сегодня 10:59
Новый аттракцион в Сумах: не выпади из троллейбуса на ходу (видео)
Сегодня 10:50
На Сумщине за неделю пиротехники подорвали более 100 боеприпасов времен войны
Сегодня 10:36
За неделю на Сумщине зарегистрировано 79 ЧП
Сегодня 10:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.