Сумчане вспомнили Победу велобреветом 4 мая рандоннерский клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs» провел бревет BRM 200 km «Никто не забыт, ничто не забыто».

Ни ухудшение погодных условий, ни полностью испорченный асфальт не менее трети маршрута не помешали 16-ти веломарафонцам принять участие.

Более трети участников приехали из разных городов области и даже из соседней Черниговской (Шостка, Конотоп, Недригайлов, Липовая Долина, Новгород-Сиверский). По традиции проехались по маршруту Сумы – Лебедин – Ахтырка – Тростянец – Сумы местами наиболее массовых боев, почтив память павших у памятников и возложив цветы

Что интересно, в Лебедине в качестве волонтера на одном из контрольных пунктов был местный мэр Александр Баклыков.

Все 16 участников вложились в отведенное время – 14 часов. Быстрее всех – за 11 часов – доехал Николай Боженко, через 10 минут дистанцию завершил Геннадий Шинкаренко, еще через 4 – Марина Мороз и Андрей Мигаль…