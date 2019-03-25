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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23213

За неделю на Сумщине зарегистрировано 79 ЧП

В результате пожаров 2 человека травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 21 здание, 4 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 76 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасен один человек, 35 зданий и одну единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 2 млн 370 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 112 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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