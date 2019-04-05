На Сумщине за неделю пиротехники подорвали более 100 боеприпасов времен войны

Данные боеприпасы были обнаружены в Сумском, Липоводолинском, Ахтырском, Краснопольском, Роменском районах и в городе Ромны.
В частности, на Роменщине во время планового технического обследования лесного массива вблизи с. Перекоповка группой пиротехнических работ было изъято 53 боеприпаса: 3 артснаряда, 26 минометных мин, 24 взрывателя к авиабомбам. Опасный арсенал находился всего в 300 м от жилых домов. Специалисты его вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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