В Сумах предприятие оштрафовали за незаконную рекламу Суд признал законным применение штрафных санкций за нарушение законодательства о рекламе.

По результатам рассмотрения дела, первым заместителем начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области приняты решения о применении к субъекту хозяйствования штрафных санкций на общую сумму 6783 грн.

Начальником отдела правового обеспечения подготовлен обоснованный административный иск и в ходе судебного разбирательства доказано законность проведенного мероприятия государственного контроля и примененных штрафных санкций, в связи с чем Сумской окружной административный суд пришел к выводу о законности и обоснованности исковых требований и взыскал с предприятия примененный штраф.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области напоминает субъектам хозяйствования, что в соответствии с Законом Украины «О рекламе», установление штендеров разрешается только на основании документов, предоставляемых исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов, а за пределами населенных пунктов - на основании разрешений , предоставляемых областными государственными администрациями. Также, за нарушение соответствующих требований предусмотрены штрафные санкции в размере до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает сайт ведомства.