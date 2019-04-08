Сумские гандболистки одержали две победы в матчах за 5-8 места 2-4 мая в Ужгороде прошел первый круг стыковых матчей за 5-8 места женской гандбольной Высшей лиги Украины.

В первый день девушки ГК «СумДУ» уступили «Южной Пальмире» из Одессы со счетом 30:34, однако в двух следующих матчах они оказались сильнее своих соперниц. Сначала уверенная победа над запорожской «ДЮСШ-3» 37:25, а в последний день тяжелая борьба с хозяйками площадки «Карпатами» - 26:24.

По результатам первого круга команды Сум, Одессы и Ужгорода набрали по 4 очка. Второй (последний) тур пройдет 9-11 мая в Одессе.