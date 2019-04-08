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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гандболистки одержали две победы в матчах за 5-8 места

2-4 мая в Ужгороде прошел первый круг стыковых матчей за 5-8 места женской гандбольной Высшей лиги Украины.

В первый день девушки ГК «СумДУ» уступили «Южной Пальмире» из Одессы со счетом 30:34, однако в двух следующих матчах они оказались сильнее своих соперниц. Сначала уверенная победа над запорожской «ДЮСШ-3» 37:25, а в последний день тяжелая борьба с хозяйками площадки «Карпатами» - 26:24.

По результатам первого круга команды Сум, Одессы и Ужгорода набрали по 4 очка. Второй (последний) тур пройдет 9-11 мая в Одессе.

Спорт Гандбол ГК СумДУ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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