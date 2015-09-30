В Сумах провели третий вертикальный забег

Участникам предлагалось пробежать три дистанции по пресеченной местности, по сумме результатов определялись победители: у кого меньше всего секунд, тот и выиграл. Всего приняли участие 26 человек.
В итоге первое место занял Сергей Тарабан – 168 секунд, вторым был Леонид Сень – 172 с, третьим – Петр Шукалович – 175. Среди женщин тройка призерок следующая: Татьяна Воропай – 242 с, Вероника Северина – 252 с, Алина Данильченко – 260 с.
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