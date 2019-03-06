В сумском водоканале снова работают телефоны

Из-за технического сбоя в работе мини-АТС временно не работали стационарные телефоны абонентского отдела.
На сегодня неисправности устранены. Телефоны предприятия работают в штатном режиме.
(0542) 700-156, 700-157, 700-158 - абонентский отдел.
В Хозяйственный суд Сумской области обратилось ПАО «Сумыоблэнерго» с иском к КП «Горводоканал» Сумского городского совета о взыскании 1,3 млн...
На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що проводилося у формі відкритого слухання...
Работники КП «Горводоканал» оперативно ликвидировали два порыва на напорном стальном коллекторе диаметром 900 мм по улице Криничная....
Сегодня, 14 марта, произошел порыв железобетонного коллектора диаметром 600 мм на территории рынка СКД. Аварийная ситуация привела к провалу временного...
Сегодня, 6 марта, исполняется 60 лет главному инженеру КП «Горводоканал» Иосифу Васильевичу Тысивскому....