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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52190

В сумском водоканале снова работают телефоны

Стационарные телефоны абонотдела КП «Горводоканал» снова работают.

Из-за технического сбоя в работе мини-АТС временно не работали стационарные телефоны абонентского отдела.

На сегодня неисправности устранены. Телефоны предприятия работают в штатном режиме.

Справка

(0542) 700-156, 700-157, 700-158 - абонентский отдел.

Общество КП «Горводоканал»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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