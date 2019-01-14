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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:45161

Основная сессия ВНО начнется на Сумщине 21 мая

Для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, в период с 26 июня по 12 июля будет проведена дополнительная сессия.

Как доложил во время аппаратного совещания в облгосадминистрации замдиректора областного департамента образования и науки Юрий Харламов, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется по всей Украины 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.

Для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, в период с 26 июня по 12 июля будет проведена дополнительная сессия.

Юрий Харламов также напомнил, что информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных электронных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года.

Результаты внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе и физике будут объявлены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии - до 20 июня, по истории Украины, географии, химии - до 25 июня.

Общество ВНО
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