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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:26178

Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле

Федерация легкой атлетики Украины проводит голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украине в апреле 2019 года.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.

Голосование продлится до 12:00 вторника, 7 мая. Среди претендентов сумчанин Николай Рущак, который выиграл серебряную медаль на чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций по спортивной ходьбе в возрастной категории U18 на дистанции 10 км (44.25 мин).

Сумчанка Инна Кашина - стала второй на соревнованиях серии IAAF Race Walking Challenge в Риу-Майор с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км (1:29.30 ч).

Спорт Легкая атлетика
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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