Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле Федерация легкой атлетики Украины проводит голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украине в апреле 2019 года.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.

Голосование продлится до 12:00 вторника, 7 мая. Среди претендентов сумчанин Николай Рущак, который выиграл серебряную медаль на чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций по спортивной ходьбе в возрастной категории U18 на дистанции 10 км (44.25 мин).

Сумчанка Инна Кашина - стала второй на соревнованиях серии IAAF Race Walking Challenge в Риу-Майор с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км (1:29.30 ч).