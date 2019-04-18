Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.
Голосование продлится до 12:00 вторника, 7 мая. Среди претендентов сумчанин Николай Рущак, который выиграл серебряную медаль на чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций по спортивной ходьбе в возрастной категории U18 на дистанции 10 км (44.25 мин).
Сумчанка Инна Кашина - стала второй на соревнованиях серии IAAF Race Walking Challenge в Риу-Майор с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км (1:29.30 ч).
Сегодня, 5 мая, в Сумах прошел 4-й «Сумы Новая Почта полумарафон»....
Соревнования по кроссу и спортивной ходьбе, посвященные памяти ЗТУ В.М.Синявина пройдут под Сумами....
В Сумах состоялись соревнования по легкой атлетике среди команд высших учебных заведений I-II и III-IV уровней аккредитации в зачет городской...
Команда Сумской области заняла первое место в чемпионате Украины по легкой атлетике среди ветеранов по бегу и спортивной ходьбе на...
Сегодня, 27 апреля, в Запорожье состоялся традиционный Запоріжжя Нова Пошта Марафон....