В Сумах будут судить кадета, обвиняемого в изнасиловании В суд поступило дело в отношении парня, которого обвиняют в изнасиловании.

8 мая в 13.30 состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).

Происшествие случилось 8 марта около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.