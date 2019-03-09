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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26173

В Сумах будут судить кадета, обвиняемого в изнасиловании

В суд поступило дело в отношении парня, которого обвиняют в изнасиловании.

8 мая в 13.30 состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).

Происшествие случилось 8 марта около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Право Изнасилование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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