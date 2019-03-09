В Сумах будут судить кадета, обвиняемого в изнасиловании

8 мая в 13.30 состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).
Происшествие случилось 8 марта около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.
Сумской местной прокуратурой 30 апреля 2019 года утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего юноши, который напал...
Сегодня, 12 марта, Ковпаковский районный суд г. Сумы удовлетворил ходатайство следователя, согласованное прокурором, поэтому 16-летнему подозреваемому в изнасиловании 23-летней сумчанки...
Сегодня, 12 марта, в Ковпаковском райсуде Сум слушается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 16-летнему...
В ночь с 8 на 9 марта в Сумах произошло изнасилование....
В Сумах патрульные разыскали несовершеннолетнего юношу, вероятно причастного к изнасилованию....