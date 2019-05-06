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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах горела дача (видео)

Спасатели ликвидировали пожар дома в одном из садовых обществ.

5 мая в 19:38 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по ул. Садовая в садовом обществе «Зв’язківець» в Сумах. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что горит кровля дома на площади до 10 кв. м. и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня.

В 20:12 возгорание локализовали, а в 20:44 - потратив на тушение до 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания пострадал владелец дома 1961 года, который после оказания необходимой медицинской помощи находится на амбулаторном лечении.

Огнем уничтожены домашние вещи, повреждены личное имущество, бытовую технику, электроинструмент и кровля на площади до 10 кв. м.

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар
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