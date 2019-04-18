Сумчане требуют от властей отреагировать на смертельное ДТП На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отреагировать на смертельное ДТП».

«05.05.19 в г. Сумы на Химгородке произошло ужасное ДТП с погибшим. Поэтому я прошу от местных властей сделать выводы и отреагировать.

Все жители нашего города прекрасно понимают действительные условия работы всего частного транспорта: водители работают не на ставку, а за разницу «плана» от выручки, поэтому вынуждены соревноваться скоростью с другими маршрутными средствами, чтобы заработать хотя бы на хлеб, именно поэтому и высокий и почти непрерывный темп работы водители не успевают выдавать билеты, а остальные выдают прямо на ходу, что противоречит ПДД и создает реальные угрозы для безопасности на дороге! Сами транспортные средства водители заправляют и в случае поломки чинят за свой счет, что также негативно отмечается на общей безопасности. Примером этого являются постоянные отпадения колес у маршрутных ТС. Как было видно из последних новостей, водители не проходят обязательную медицинскую проверку перед выходом на маршрут, а просто между рейсами могут употреблять наркотические вещества!

Исходя из этого, я предлагаю:

1) Изменить схему работы водителя. Перейти на вариант месячной ставки.

2) Перед рейсом проводить медицинский осмотр водителя и технический осмотр маршрутного средства, а также заносить результаты в специальную таблицу, которая будет находиться на определенном месте в маршрутке (чтобы каждый пассажир смог лично убедиться в том, что водитель трезв и здоров, а транспортное средство проверенно).

3) Конструктивно разобраться в ДТП с серьезными последствиями, которое произошло 05.05.19.

Итак, господин Лысенко просим помочь нашему городу не словом, а делом!», - пишет автор петиции Шумаль Галина Александровна.

Подписать петицию можно здесь.