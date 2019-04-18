После смертельной аварии сумчане требуют жестко взяться за маршрутки На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Как не погибнуть под колёсами автомобиля?».

«На фоне сегодняшних трагических событий по ул.Богуна, где погиб ребёнок под колёсами автомобиля, требую от Сумской власти срочных и действенных мер:

1) Жёсткий контроль выполнения обязательств маршрутными транспортными средствами (чтобы не делали остановки в неположенных местах и придерживались ПДД);

2) Если возможно, обустроить данную зону (на фото), информационными или другими средствами ограничения скорости движения (шумовыми полосами и т.п.) для предупреждения водителей, так как это одно из самых оживлённых мест на Химгородке, где взрослые и дети передвигаются по проезжей части как «по бульвару», а для водителей это опасная зона с ограниченной видимостью тогда, когда на парковочных местах (и не только) возле магазинов по обе стороны стоят автомобили и за ними физически нельзя увидеть выбегающего ребёнка, например, чтобы было время на адекватную реакцию!!!

3) Это дети, и просто всем родителям ответить, чтобы они сами учили своих детей правильно переходить дорогу или только вместе с взрослыми не вариант вообще, это даст шанс ребёнку только 50/50... Нельзя просто взять и переложить ответственность на пешеходов, когда часто просто грубо нарушаются ПДД водителями или нет для них предупреждающих знаков (о потенциальной опасности) в очевидных местах!!!», - пишет автор петиции Чиж Сергей Викторович. Подписать петицию можно здесь.

Это не единственная петиция по этому поводу. Вторая здесь.