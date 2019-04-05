Сумское НПО завершило 2018 год с консолидированным чистым убытком более 2 млрд грн ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО) завершило 2018 год с консолидированным чистым убытком в размере 2 млрд 161,3 млн грн, что вдвое превысило аналогичный показатель 2017 года.

Согласно обнародованной на сайте объединения консолидированной отчетности, в которой, помимо материнской компании, учтены шесть дочерних предприятий, консолидированный чистый доход компании сократился почти на 16% - до 837,32 млн грн, сообщает Fixygen.

Снижение объемов реализации в 2018 году, как и в предыдущем, на предприятии связывают с сокращением экспорта в РФ и страны СНГ из-за политическо-экономической ситуации, сокращением инвестпрограммы российского ОАО "Газпром" и политики этой страны по защите собственного производителя.

Объединение получило 124,37 млн грн консолидированного валового убытка против 178,76 млн грн годом ранее, а убыток от операционной деятельности составил 1 млрд 556 млн грн против 207,57 млн грн.

Согласно финансовому отчету материнской компании, в 2018 году чистый убыток Сумского НПО увеличился на 93,3% к 2017 году, до 2 млрд 158 млн грн, а чистый доход от реализации сократился на 12,8% - до 759,8 млн грн.

При этом непосредственно реализация готовой продукции составила 463 млн грн (на 17,1% меньше), остальное составил доход от реализации услуг, электро- и теплоэнергии. Из них 83,2% было поставлено на экспорт (386 млн грн), в том числе страны дальнего зарубежья – 44,5% (206 млн грн), Россию – 26,1% (121 млн грн).

В 2019 году СНПО планирует 47,3% объема реализации готовой продукции поставить в страны дальнего зарубежья, Среднюю Азию – 25,9%, Украину и СНГ – 21,6%, Россию – 5,2%.

В 2018 году объединение приобрело долю в ООО "ПроектЭнергоСервис" (Астана, Казахстан). Также объединение имеет долю в ассоциированных предприятиях – ООО "Сумское машиностроительное НПО" (на конец 2018 года – 21,68%, себестоимость инвестиций – 216,37 млн грн) и консорциума "Атоммашпроект" (50%, себестоимость инвестиций 50 тыс. грн).

В отчете указывается, что в условиях неполной загрузки с целью экономии затрат на оплату труда работникам оформлялись простои, также персонал работал в режиме неполного рабочего дня, но для сохранения ключевого персонала обеспечивалась их занятость.

В результате за год численность персонала сократилась на 1,169 тыс. человек - до 4,567 работников. Среднемесячная заработная плата составила 5,6 тыс. грн.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций. По состоянию на четвертый квартал 2017 года компания Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО", еще 13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр). Летом 2018 года работники предприятия и профсоюзы провели ряд митингов в связи с невыплатой заработной платы, после чего объединение ввело режим оплачиваемых простоев, мотивируя необходимостью проведения переговоров с партнерами, которые из-за обеспокоенности акциями отложили авансовые платежи. Набсовет НПО с 22 апреля уволил с занимаемой должности гендиректора Алексея Цымбала, назначив руководителем предприятия экс-гендиректора Владимира Лукьяненко.