Российские спецслужбы заплатили 1600 долларов за антиеврейские надписи в Сумах Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко на Киевском еврейском форуме.

«Что касается вопроса антисемитизма, я бы выделил 2 факта деятельности иностранных спецслужб по разжиганию этого направления. Первый - это группа, которая действовала на территории Черкасской области, состоящая из представителей отечественного криминалитета. Она на выполнение задания российской стороны совершила 9 преступлений, среди которых 2 - по отношению к евреям. Это бросок гранаты на территорию историко-культурного центра имени раби Нахмана в Умани, совершенный 21 сентября 2017-го. Также осквернение могилы цадика Нахмана 21 декабря 2016-го. Группа арестована, дают показания. Четко видим, что конфликт искусственный, оплаченный Россией.

Вторая группа действовала исключительно по разжиганию межнациональных конфликтов, дислоцировалась в Чернигове, но совершала свои преступления на территории Волыни, Сум. Именно в Сумах в ночь на 30 декабря 2017-го они совершили антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом в городе Сумы". Также дали разоблачительные показания. Сейчас находятся под следствием.

В обоих случаях деятельности групп не было враждебного отношения к какой-либо национальности. Было выполнение задания. Надпись на еврейском доме стоила 1600 долларов. Россия пытается выставить Украину перед Европой как страну, где возрождается фашизм, как националистическую страну", - сказал Кононенко.

Он отметил, что в Украине нет межнациональной розни, пишет Газета по-украински.