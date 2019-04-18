В Сумах ремонтируют памятник Кожедубу Работники КП «Спецкомбинат» ремонтируют плитку у памятника Ивану Кожедуба на входе в городской парк его имени.

Об этом сообщил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. «Там повредили плитку на памятнике. Сейчас КП устраняют недостатки. Чтобы к 9 мая был порядок», - сообщил он.