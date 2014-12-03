В сумском депо прокомментировали езду троллейбуса с открытыми дверями

«Пожалуй, проблематично будет найти сумчанина, который не пересмотрел или не прокомментировал видео, где четко видно, как троллейбус едет с открытыми дверями. Автор не только постарался заснять весь процесс, но и добросовестно разместил материал в соцсетях.
Конечно, руководство КП СГС «Электроавтотранс» не отрицает нарушения в работе водителя, однако интересно почему Олег Нестеренко, который так заботится о безопасности пассажиров, заметив открытую дверь, не сообщил сразу об инциденте водителю или не позвонил диспетчеру (номер телефона которого знает наизусть)? За 16 минут (именно такой период времени указан в публикации) «оператор» не смог преодолеть расстояние в 10 метров 20 сантиметров (расстояние от задней двери до кабины водителя). А зачем? Главное цель, которую он поставил, достигнута.
И пока так называемый активист «заливал» видео на просторы интернета, среди пассажиров нашлась женщина, которая подошла к водителю и сообщила о неисправности. По словам самого водителя, он получил информацию между остановками «Медицинский центр» и «Универмаг «Киев». Именно, заботясь о безопасности, он, доехав до ближайшей остановки, заблокировал двери (да, это то же ведро с песком, которое так старательно фотографировал автор), далее посадка / высадка пассажиров осуществлялась через переднюю и среднюю дверь транспортного средства.
В отличие от автора видео, который, хотя и получил профессию «Водитель троллейбуса», но ни дня не проработал по специальности, водитель троллейбуса №222 имеет большой опыт работы (на предприятии работает с 1991 года) смог сразу установить причину, которая вывела из строя одну из створок - в соединении рычага редуктора с тягой створки дверей выдернулся болт (для теоретиков уточняем, что такую неисправность водитель устраняет самостоятельно, без заездов в депо). Именно так и сделал работник коммунального предприятия: доехал до конечной остановки (напомним, что уже из центра города двери заблокировал), установил болт на место, зафиксировал, проверил несколько раз механизм закрывания / открывания и, не найдя других неисправностей, продолжил движение по маршруту.
По завершению смены, троллейбус был дополнительно осмотрен специалистами службы подвижного состава. В настоящее время троллейбус работает на линии и не несет угрозы жизни пассажиров».
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