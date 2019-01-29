В Сумах арестовали имущество мясокомбината В рамках уголовного производства наложен арест на имущество ОАО «Сумской мясокомбинат», которое реализовали за 46 тыс грн.

Журналисты телеканала СТС 12 апреля 2019 года в программе «(Не)причетні» обнародовали информацию о продаже ОАО «Сумского мясокомбината» за 46 тыс. грн днепропетровской компании, хотя стартовая цена имущественного комплекса с начала торгов составила 36 млн грн.

С целью проверки законности указанных действий, а именно реализации «Сумского мясокомбината» за такую сумму, 15 апреля 2019 года было начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 4 ст. 191 (растрата имущества) УК Украины.

В ходе следствия, проведенного следователями СУ ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области установлено, что с 2010 года ОАО «Сумской мясокомбинат» признан банкротом. В 2018 году ликвидатором организовано проведение двух аукционов по продаже имущества в виде целостного имущественного комплекса. При этом, ликвидатор пренебрег положениями законодательства Украины, в частности самостоятельно принимал меры по реализации имущественных активов ОАО «Сумской мясокомбинат» без согласования с комитетом кредиторов, без проведения инвентаризации и оценки имущественных активов банкрота.

Поэтому по ходатайству прокуратуры постановлением Заречного районного суда г. Сумы для предотвращения рисков отчуждения на имущество ОАО «Сумской мясокомбинат» наложен арест путем запрета распоряжаться недвижимым и движимым имуществом, производственными зданиями и сооружениями. Вместе с тем, проведен обыск, во время которого имущество ОАО «Сумской мясокомбинат» описано.

Досудебное следствие продолжается, решается вопрос о проведении оценки арестованного имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.