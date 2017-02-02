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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах вшанували пам’ять Героя України Олександра Аніщенка

У п’яту річницю загибелі полковника СБУ Олександра Аніщенка його пам’ять вшанували у Сумах на мітингу-реквіємі.

У заході, що відбувся у загальноосвітній школі № 4, якій у 2015 році присвоєне ім’я Героя України Олександра Аніщенка, взяли участь його рідні, колеги по службі, учні та педколектив навчального закладу.
Співробітники Управління СБУ в Сумській області поділилися з присутніми спогадами про легендарного командира спецпідрозділу.
Також учасники заходу поклали квіти до могили загиблого співробітника української спецслужби на Алеї Героїв у Сумах, на якій викарбувані слова Олександра: «Я хочу, щоб пам’ятали не мої справи, а мою душу…».

Общество Александр Анищенко
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