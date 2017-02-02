У Сумах вшанували пам’ять Героя України Олександра Аніщенка

У заході, що відбувся у загальноосвітній школі № 4, якій у 2015 році присвоєне ім’я Героя України Олександра Аніщенка, взяли участь його рідні, колеги по службі, учні та педколектив навчального закладу.

Співробітники Управління СБУ в Сумській області поділилися з присутніми спогадами про легендарного командира спецпідрозділу.

Також учасники заходу поклали квіти до могили загиблого співробітника української спецслужби на Алеї Героїв у Сумах, на якій викарбувані слова Олександра: «Я хочу, щоб пам’ятали не мої справи, а мою душу…».