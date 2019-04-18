В Сумах пьяный водитель без прав снес забор (видео) Три административных материала составили патрульные на нетрезвого виновника ДТП.

«Неизвестный водитель только что снес наш забор», - именно такое сообщение об автопроисшествии получили сумские полицейские.

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы выяснили, что 25-летний водитель, управляя автомобилем «Москвич», допустил наезд на забор частного дома. Жители объяснили, что, услышав стук во дворе, сразу поспешили на улицу. Там они увидели мужчину, который вышел из машины и пытался скрыться.

Сумчанин имел явные признаки алкогольного опьянения - едва говорил и держался на ногах. Несмотря на свое состояние и свидетелей, гражданин длительное время убеждал стражей порядка, что не он был за рулем. К тому же, у него не было водительского категории на право управления данным видом транспорта.

В присутствии двух свидетелей мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Полицейские составили на него административные материалы по ч.2 ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП, а также отстранили его от управления.