В центре Сум нарубили дров Сумские коммунальщики спилили 5 деревьев в сквере Шевченко.

Работа началась на прошлой неделе, а завершилась сегодня. По словам замдиректора департамента инфраструктуры города Виктора Павленко, 5 деревьев убрали гнилых: липа, клен, каштан, 2 тополя. И около 10 деревьев подрезали.

Напомним: в этом году обещают провести реконструкцию сквера.