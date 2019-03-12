В центре Сум нарубили дров

Работа началась на прошлой неделе, а завершилась сегодня. По словам замдиректора департамента инфраструктуры города Виктора Павленко, 5 деревьев убрали гнилых: липа, клен, каштан, 2 тополя. И около 10 деревьев подрезали.
Напомним: в этом году обещают провести реконструкцию сквера.
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