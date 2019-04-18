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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51165

Ахтырчанка обокрала родную мать

Чтобы пожилая мать не заметила кражи, 32-летняя дочь вместо украденных 20 тысяч гривен оставила в семейном тайнике пачку сувенирных купюр.

Событие произошло в одном из сел Ахтырского района. В полицию с заявлением о краже семейных сбережений обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала: деньги исчезли при странных обстоятельствах. Вроде и чужих никого не было, но вместо настоящих денег, которые хранились в доме, в тайнике оказались сувенирные бумажки.

Правоохранители выехали на место происшествия и начали первоочередные розыскные мероприятия. И результат налицо - оказалось, что к подмене денег «приложила руку» 32-летняя дочь заявительницы.

«Женщина свою вину признает. Говорит, что на кражу пошла из-за недостатка средств. Зная, где находится тайник с деньгами, она сначала украла 8000 гривен, оставив вместо них сувенирные деньги. Поняв, что исчезновение денег осталось незамеченным, решилась на повторную кражу, теперь 12000. - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Действовала по той же схеме. Однако на этот раз «фокус» не удался, и мать сразу увидела подмену».

Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Наказание для мошенницы может стать лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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