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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:07200

Полицейские Шостки поймали очередного «охотника» за металлом

Печное оборудование и металлические карнизы украл из дачного дома в одном из сел Шосткинского района 33-летний местный.

Сообщение о краже из дачного дома в одном из отдаленных сел Шосткинского района в полицию поступило от 50-летнего владельца. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил из его дома изделия из металла, причинив ущерб на сумму более 1000 гривен.

Проведя ряд розыскных мероприятий, участковый офицер полиции, который обслуживает этот населенный пункт, установил злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель, который уже имел ранее проблемы с законом и злоупотребляет спиртными напитками.

Подозреваемый признался правоохранителям в краже и объяснил, что похищенный металл продал, а деньги потратил на спиртное.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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