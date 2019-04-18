За выходные на Сумщине произошло 18 ДТП В течение выходных патрульные проработали около 400 сообщений.

Выезжали на 12 ДТП (3 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека получили травмы и 1 погиб, 3 ДТП с материальным ущербом, в остальных 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол).

Патрульные составили 132 административных материала за нарушение ПДД (из которых 15 за управление в состоянии опьянения), составили 126 административных материалов за нарушение общественного порядка, раскрыли 6 наркопреступлений, обнаружили 2 телефона в розыске, обнаружили человека в розыске.