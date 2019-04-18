За выходные на Сумщине произошло 18 ДТП

Выезжали на 12 ДТП (3 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека получили травмы и 1 погиб, 3 ДТП с материальным ущербом, в остальных 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол).
Патрульные составили 132 административных материала за нарушение ПДД (из которых 15 за управление в состоянии опьянения), составили 126 административных материалов за нарушение общественного порядка, раскрыли 6 наркопреступлений, обнаружили 2 телефона в розыске, обнаружили человека в розыске.
Работниками отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Сумщины проведен весенний комиссионный осмотр автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог...
На Пасху, 28 апреля, в одном из дворов на Курском проспекте патрульные усмиряли неадекватного сумчанина....
23 апреля, около 21 часов, в Сумах экипаж патрульной полиции получил сообщение о правонарушении....
В Сумах 29-летний мужчина скончался в машине патрульной полиции....
Полицейские помогли водителю локализовать задымление и предотвратили возгорание транспортного средства....