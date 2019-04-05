За два месяца население Сумщины уменьшилось больше, чем на 2 тысячи человек

Численность населения Сумской области, по оценке, на 1 марта 2019 года составила 1079,1 тыс. человек. В течение января-февраля численность населения области уменьшилась на 2366 человек, в т.ч. за счет естественного сокращения - на 2162 человека.
В январе-феврале в области родилось 1086 детей, что на 158 младенцев меньше по сравнению с январем-февралем 2018 года. Количество умерших увеличилось на 170 человек и составило 3248 человек.
В марте 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 200,2 тыс. домохозяйств Сумщині на общую сумму почти...
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