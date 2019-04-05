Жители Сумщины за месяц получили субсидий на 225 млн грн В марте 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 200,2 тыс. домохозяйств Сумщині на общую сумму почти 225 млн грн.

Непосредственно в марте текущего года субсидии назначены 10,2 тыс. семей. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ, назначенной в отчетном месяце, составил 434 грн. Кроме того, в марте 2019 года населением Сумщины получено 717,4 тыс. субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Средний размер назначенной субсидии составил 3014 грн, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.