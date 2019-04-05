Жители Сумщины за месяц получили субсидий на 225 млн грн

Непосредственно в марте текущего года субсидии назначены 10,2 тыс. семей. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ, назначенной в отчетном месяце, составил 434 грн.
Кроме того, в марте 2019 года населением Сумщины получено 717,4 тыс. субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Средний размер назначенной субсидии составил 3014 грн, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.
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