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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2799

Жители Сумщины за месяц получили субсидий на 225 млн грн

В марте 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 200,2 тыс. домохозяйств Сумщині на общую сумму почти 225 млн грн.

Непосредственно в марте текущего года субсидии назначены 10,2 тыс. семей. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ, назначенной в отчетном месяце, составил 434 грн.

Кроме того, в марте 2019 года населением Сумщины получено 717,4 тыс. субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Средний размер назначенной субсидии составил 3014 грн, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.

Общество Статистика Субсидии
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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