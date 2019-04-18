На Сумщине впервые торжественно отметили День пехоты Замгубернатора Сумщины Иван Боршош поздравил военнослужащих 15-го батальона 58-ой отдельной механизированной бригады.

«Вы прошли путь и с достоинством выполнили все поставленные задачи. Благодаря вам, мы имеем возможность мирно жить и работать. Своим примером вы демонстрируете, что настоящие мужчины Украины всегда готовы защищать границы Родины», - обратился к бойцам Иван Боршош.

Участники мероприятий говорили о том, что, к сожалению, во время выполнения боевых задач не обходится без ранений и потерь. В минуте молчания все склонили головы перед светлой памятью погибших героев, которые ценой своей жизни отстаивали независимость украинской земли.

Иван Боршош вручил почетные грамоты и благодарности главы облгосадминистрации лучшим бойцам батальона. «Уверен, что Вы всегда будете образцом мужества, достоинства и чести, преданности своему народу и обязанности, будете надежно стоять на страже государственных рубежей и достойно продолжать славную историю своей военной бригады и всего украинского войска», - отметил чиновник.

Напомним: праздник День пехоты установлен Указом Президента Украины от 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.