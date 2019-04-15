В городской галерее покажут «Зоологизмы» Сегодня, 7 мая, в помещении городской галереи состоится открытие выставки «Зоологизмы».

Свои работы на суд публики представит сумская художница Елена Бояровская.

Сама автор картина отмечает: «Большинство работ демонстрируются впервые. Все изображенные здесь животные - мои давние и новые знакомцы. Приглашаю присмотреться к характерам и попробовать провести аналогии с человеческими типажами».

Открытие экспозиции начнется завтра в 17:00, и будет работать она до 26 мая.