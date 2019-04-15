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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08190

В городской галерее покажут «Зоологизмы»

Сегодня, 7 мая, в помещении городской галереи состоится открытие выставки «Зоологизмы».

Свои работы на суд публики представит сумская художница Елена Бояровская.

Сама автор картина отмечает: «Большинство работ демонстрируются впервые. Все изображенные здесь животные - мои давние и новые знакомцы. Приглашаю присмотреться к характерам и попробовать провести аналогии с человеческими типажами».

Открытие экспозиции начнется завтра в 17:00, и будет работать она до 26 мая.

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