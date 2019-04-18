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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:55275

В Сумах водитель «Лексуса» наехал на патрульного

ДТП произошло 5 мая около 9:45 утра на ул. Троицкая в районе ЛСУ.

Об этом сообщили участники полумарафона, пишет Sumy.Today. В управлении патрульной полиции в Сумской области подтвердили эту информацию. Водитель «Лексуса» наехал на сотрудника патрульной полиции, который обеспечивал безопасность дорожного движения и ограничивал движение транспорта в связи с проведением полумарафона. На место вызвали скорую и следственно-оперативные группы. Предварительно, у патрульного диагностирован ушиб правой голени и растяжение связок голеностопного сустава.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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