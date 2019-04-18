В Сумах водитель «Лексуса» наехал на патрульного

Об этом сообщили участники полумарафона, пишет Sumy.Today. В управлении патрульной полиции в Сумской области подтвердили эту информацию. Водитель «Лексуса» наехал на сотрудника патрульной полиции, который обеспечивал безопасность дорожного движения и ограничивал движение транспорта в связи с проведением полумарафона. На место вызвали скорую и следственно-оперативные группы. Предварительно, у патрульного диагностирован ушиб правой голени и растяжение связок голеностопного сустава.
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