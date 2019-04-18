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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли чемпионат Украины 12-летние хоккеистки

4-6 мая в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007 г.р.

Экстремальное, дождливое начало и добротное, летнее завершения только дополнили положительных впечатлений от соревнований. На этом чемпионате сумская СДЮШОР «Динамо» в очередной раз подтвердили свой статус столицы женского хоккея на траве, заняв сразу две высшие ступеньки пьедестала.

По результатам сыгранных игр команды заняли места:

1 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы (тренеры - Ткач Н.В., Стеценко В.П.)

2 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы (тренер - Свистюр Е.Ю.)

3 место - ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер - Васюкова Н.С.)

4 место - Сборная команда г. Полтава 1 (тренер - Полевой Ю.)

5 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы (тренеры - Бондаренко И.Н., Нюкина И.А.)

6 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер - Шаповал Н.С.)

7 место - сборная команда г. Полтава 2 (тренер - Полевой Ю.)

По традиции оргкомитетом соревнований были отмечены лучшие игроки в номинациях:

Лучший вратарь - Кулик Ксения (СДЮШОР «Динамо-1»);

Лучший нападающий - Жакупова Надежда (ДЮСШ «Колосок»);

Бомбардир - Колесник Ксения (СДЮШОР «Динамо-2»);

Лучший игрок чемпионата - Стародуб Валерия (СДЮШОР «Динамо-1»).

Спорт Хоккей на траве
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