В Сумах разыграли чемпионат Украины 12-летние хоккеистки

Экстремальное, дождливое начало и добротное, летнее завершения только дополнили положительных впечатлений от соревнований. На этом чемпионате сумская СДЮШОР «Динамо» в очередной раз подтвердили свой статус столицы женского хоккея на траве, заняв сразу две высшие ступеньки пьедестала.
По результатам сыгранных игр команды заняли места:
1 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы (тренеры - Ткач Н.В., Стеценко В.П.)
2 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы (тренер - Свистюр Е.Ю.)
3 место - ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер - Васюкова Н.С.)
4 место - Сборная команда г. Полтава 1 (тренер - Полевой Ю.)
5 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы (тренеры - Бондаренко И.Н., Нюкина И.А.)
6 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер - Шаповал Н.С.)
7 место - сборная команда г. Полтава 2 (тренер - Полевой Ю.)
По традиции оргкомитетом соревнований были отмечены лучшие игроки в номинациях:
Лучший вратарь - Кулик Ксения (СДЮШОР «Динамо-1»);
Лучший нападающий - Жакупова Надежда (ДЮСШ «Колосок»);
Бомбардир - Колесник Ксения (СДЮШОР «Динамо-2»);
Лучший игрок чемпионата - Стародуб Валерия (СДЮШОР «Динамо-1»).
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