Рекорд в Сумах: на водителя составили 9-й протокол за пьяную езду

На улице Линейной, за нарушение ПДД, инспекторы остановили автомобиль Mazda. За рулем патрульные обнаружили 22-летнего водителя. Без водительского удостоверения, ведь права управления транспортными средствами мужчина был лишен за то, что ездил в состоянии опьянения. К тому же, на этот раз он снова имел признаки наркотического опьянения.
Проверив водителя по имеющимся базам данных, инспекторы выяснили, что у него достаточно «богатая» история. За 2018 год на водителя патрульные составили 8 административных материалов по ст. 130 (ч. 1 ст. 130 - 3, ч. 2 ст. 130 - 4, ч. 3 ст. 130 - 1) и 4 - за управление лицом, являющимся лишенным права управления транспортными средствами.
В присутствии двух свидетелей мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Инспекторы составили на него административные материалы по ч. 4 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления) КоАП и ч. 3 ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП. От управления мужчину отстранили, автомобиль доставили на специальную площадку.
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