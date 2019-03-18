Сумчанка заменила маму Криштиану Роналду Сумчанка Анастасия Мазур, которая уже несколько лет живет в Португалии, стала лицом бульонных кубиков «Магги» на Мадейре.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

«Привет, я новое лицо кубиков «Магги» на Мадейре.

Вот что значит подписать разрешение на использование фотки по просьбе мужа и выложить ее на стоковый сайт. Теперь я в отфотошопленном желто-красном вместо бело-красного платья (потому что цвета бренда) красуюсь на постерах, в Фейсбуке и автобусных остановках. Хорошо еще, что не на каждом кубике, проверяли. Ну ничего, успокаивают друзья, ты теперь знаменитая. Знаешь, кто был лицом кубиков «Магги» до тебя? Сама мама Криштиану Рональду.

Ну, раз так, то переживу :)» - написала сумчанка.