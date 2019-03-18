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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3211

Сумчанка заменила маму Криштиану Роналду

Сумчанка Анастасия Мазур, которая уже несколько лет живет в Португалии, стала лицом бульонных кубиков «Магги» на Мадейре.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

«Привет, я новое лицо кубиков «Магги» на Мадейре.

Вот что значит подписать разрешение на использование фотки по просьбе мужа и выложить ее на стоковый сайт. Теперь я в отфотошопленном желто-красном вместо бело-красного платья (потому что цвета бренда) красуюсь на постерах, в Фейсбуке и автобусных остановках. Хорошо еще, что не на каждом кубике, проверяли. Ну ничего, успокаивают друзья, ты теперь знаменитая. Знаешь, кто был лицом кубиков «Магги» до тебя? Сама мама Криштиану Рональду.

Ну, раз так, то переживу :)» - написала сумчанка.

Общество Анастасия Мазур Бульонные кубики Криштиану Роналду Магги Португалия Реклама
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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