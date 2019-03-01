Три дня Сумской центр админуслуг будет работать по измененному графику работы

В среду, 8 мая, структурное подразделение будет работать до 16:15.
Четверг, 9 мая, будет выходным.
В пятницу, 10 мая, специалисты будут работать по обычному графику - до 16:00, в субботу, 11 мая, - до 16:00.
С понедельника, 13 мая, ЦНАП работать в обычном режиме.
На Пасхальные праздники график работы управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» будет изменен....
В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....
В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....
В пятницу, 8 марта, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать....
Программа «U-LEAD с Европой» публично объявила результаты третьего раунда отбора участников Фазы внедрения программы «U-LEAD с Европой» в части создания...