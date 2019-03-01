Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12186

Три дня Сумской центр админуслуг будет работать по измененному графику работы

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумі» на три дня изменит график работы.

В среду, 8 мая, структурное подразделение будет работать до 16:15.

Четверг, 9 мая, будет выходным.

В пятницу, 10 мая, специалисты будут работать по обычному графику - до 16:00, в субботу, 11 мая, - до 16:00.

С понедельника, 13 мая, ЦНАП работать в обычном режиме.

Общество ЦПАУ
view counter

По тематике

25.04.2019 15:59

На праздничные дни сумской Центр админуслуг меняет график работы

На Пасхальные праздники график работы управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» будет изменен....

19.04.2019 08:51

Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....

09.04.2019 09:52

Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....

06.03.2019 11:13

Сумской ЦПАУ не будет работать в пятницу

В пятницу, 8 марта, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать....

01.03.2019 10:49

Еще девять громад Cумщины получат современные ЦПАУ

Программа «U-LEAD с Европой» публично объявила результаты третьего раунда отбора участников Фазы внедрения программы «U-LEAD с Европой» в части создания...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.