Три дня Сумской центр админуслуг будет работать по измененному графику работы Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумі» на три дня изменит график работы.

В среду, 8 мая, структурное подразделение будет работать до 16:15. Четверг, 9 мая, будет выходным. В пятницу, 10 мая, специалисты будут работать по обычному графику - до 16:00, в субботу, 11 мая, - до 16:00. С понедельника, 13 мая, ЦНАП работать в обычном режиме.