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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Преподаватель Сумской детской художественной школы получил стипендию Президента Украины

Комиссия по отбору кандидатов на получение стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства определила получателей, среди которых преподаватель детской художественной школы им. М. Г. Лысенко.

Комиссия под председательством заместителя Министра культуры Украины Юрия Рыбачука рассмотрела 245 заявок: в сфере музыкального искусства - 88; изобразительного искусства - 58; молодые писатели - 31; в сфере киноискусства - 24; в сфере в сфере театрального искусства - 17; в сфере хореографического искусства - 15; в сфере эстрадно-циркового искусства - 12.

Стипендии Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства назначили 222 кандидатам, среди которых преподаватель детской художественной школы им. М. Г. Лысенко Александр Заступ.

Средства стипендиатам выплатят после соблюдения всех процедурных моментов.

Общество Президентская стипендия Художественная школа
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