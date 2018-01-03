Преподаватель Сумской детской художественной школы получил стипендию Президента Украины

Комиссия под председательством заместителя Министра культуры Украины Юрия Рыбачука рассмотрела 245 заявок: в сфере музыкального искусства - 88; изобразительного искусства - 58; молодые писатели - 31; в сфере киноискусства - 24; в сфере в сфере театрального искусства - 17; в сфере хореографического искусства - 15; в сфере эстрадно-циркового искусства - 12.
Стипендии Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства назначили 222 кандидатам, среди которых преподаватель детской художественной школы им. М. Г. Лысенко Александр Заступ.
Средства стипендиатам выплатят после соблюдения всех процедурных моментов.
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