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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30215

В Конотопе серийного домушника посадили на 5 лет

К 5 годам лишения свободы приговорен серийного вора из г. Конотоп.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 27-летнего жителя г. Конотоп, который за 9 месяцев своей преступной деятельности успел обокрасть 15 домовладений.

Как рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, в ходе следствия установлено и доказано в суде, что злоумышленник с августа 2017 года в вечернее и ночное время в отсутствие хозяев проникал в их жилища или иные помещения, откуда похищал все ценные вещи. Преимущественно «добычей» мужчины была бытовая и компьютерная техника, ювелирные изделия, наличные, инструменты и т.п. Задержать вора удалось в апреле 2018 года. За это время он успел обокрасть 15 домовладений и обогатиться более чем на 200 тыс. грн. В суде мужчина признал причастность ко всем кражам.

По приговору Конотопского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Кража Приговор суда
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