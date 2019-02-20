Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42387

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на Сумщине

По прогнозу Гидрометцентра, 7 мая по г. Сумы и области ожидается кратковременный дождь, гроза, по области местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице, то ни в коем случае нельзя прятаться под одиночными деревьями. Также берегитесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Общество Непогода
view counter

По тематике

28.04.2019 07:00

Внимание! Ухудшение погодных условий на Сумщине

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 28 апреля по г. Сумы и области в течение суток ожидаются грозы, местами во...

В субботу прогнозируется ухудшение погоды
22.03.2019 17:42

В субботу прогнозируется ухудшение погоды

На 23 марта синоптики прогнозируют ухудшение погоды: порывы северо-западного ветра 15-20 м/с....

11.03.2019 11:34

На Сумщине объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ветра

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении ветра в 15 областях и объявляет в связи с этим второй,...

28.02.2019 13:59

Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на Сумщине

По прогнозам Украинского Гидрометцентра, на территории Сумщины до конца суток 28 февраля и в течение дня 1 марта ожидаются порывы...

20.02.2019 16:59

Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий 21 февраля

По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины в течение суток 21 февраля ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.