Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на Сумщине

Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице, то ни в коем случае нельзя прятаться под одиночными деревьями. Также берегитесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение.
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении ветра в 15 областях и объявляет в связи с этим второй,...
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