Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на Сумщине По прогнозу Гидрометцентра, 7 мая по г. Сумы и области ожидается кратковременный дождь, гроза, по области местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице, то ни в коем случае нельзя прятаться под одиночными деревьями. Также берегитесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение.