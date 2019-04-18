Прогноз погоды на Сумщине: дождь, гроза…

Ночью 8, днем 9 мая ожидается значительный дождь. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха несколько снизится и составит ночью +10 .. + 15 °С, днем +15 .. + 20 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 1 мая по г. Сумы и области в течение суток ожидается дождь, порывы ветра...
О погоде на первые дни мая сообщает Сумской областной гидрометцентр....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 28 апреля по г. Сумы и области в течение суток ожидаются грозы, местами во...
Антициклон над Восточной Европой будет определять погоду Сумщины до конца недели....