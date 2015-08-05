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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27174

Шосткинец победил в киевском забеге Wings for Life World Run

Почти 500 участников в Киеве присоединились к всемирному забегу Wings for Life World Run 2019.

От Марокко до Узбекистана, от Норвегии до Чили - забег Wings for Life World Run 2019 объединил более 120 тысяч участников в 323 локациях в 72 странах.

Вступительные взносы, вовлеченные в этом забеге, идут на проекты, которые поддерживаются фондом Wings for Life, который финансирует наиболее перспективные исследования травмы спинного мозга.

В целом участники забега преодолели рекордные 1 103 276 километров. Присоединились к Wings for Life World Run и в Киеве, где почти 500 человек стартовали на Трухановом острове. Среди бегунов были как опытные марафонцы, так и начинающие участники на колясках, а также профессиональные спортсмены.

Задача забега состояла в том, чтобы финишировать последним. Бегуны бежали от автомобиля-кетчера, который является подвижной финишной прямой. Авто двигалось со скоростью 15 км/час и постепенно набирало скорость. Победителем становился тот, кто смог дольше продержаться на дистанции.

Абсолютным победителем киевского забега среди мужчин стал Олег Якимчук с результатом 41,43 км, а среди женщин - Виктория Чайка, которая пробежала 35,95 км. Среди участников на колясках победителями стали паралимпийская спортсменка Светлана Трифонова (18 км) и шосткинец Дмитрий Васильцов (21 км).

Лучший же результат в абсолюте показал россиянин Иван Моторин, который в Измире пробежал 64,37 км.

Спорт Wings for Life World Run Дмитрий Васильцов
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