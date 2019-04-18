Шосткинская «Барса» с гандбольной «бронзой» Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» стала бронзовым призером чемпионата Украины «Стремительный мяч» по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р.

Лучшие команды девушек соревновались 2-4 мая в Киеве. Три дня на гандбольной площадке проходили интересные и напряженные игры. Шосткинские спортсменки победили команду ДЮСШ-1 г. Каменское (39:15), проиграли Ужгородской СДЮШОР «Карпаты» (27:30) и Киевской ДЮСШ-2 (33:34). В итоге - бронзовые медали чемпионата Украины.

Подготовили спортсменок тренеры Светлана Настюха, Лариса Мирошниченко и Мария Хлыстун.