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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30172

Шосткинская «Барса» с гандбольной «бронзой»

Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» стала бронзовым призером чемпионата Украины «Стремительный мяч» по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р.

Лучшие команды девушек соревновались 2-4 мая в Киеве. Три дня на гандбольной площадке проходили интересные и напряженные игры. Шосткинские спортсменки победили команду ДЮСШ-1 г. Каменское (39:15), проиграли Ужгородской СДЮШОР «Карпаты» (27:30) и Киевской ДЮСШ-2 (33:34). В итоге - бронзовые медали чемпионата Украины.

Подготовили спортсменок тренеры Светлана Настюха, Лариса Мирошниченко и Мария Хлыстун.

Спорт Гандбол КДЮСШ Барса Шостка
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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