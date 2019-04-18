Шосткинская «Барса» с гандбольной «бронзой»

Лучшие команды девушек соревновались 2-4 мая в Киеве. Три дня на гандбольной площадке проходили интересные и напряженные игры. Шосткинские спортсменки победили команду ДЮСШ-1 г. Каменское (39:15), проиграли Ужгородской СДЮШОР «Карпаты» (27:30) и Киевской ДЮСШ-2 (33:34). В итоге - бронзовые медали чемпионата Украины.
Подготовили спортсменок тренеры Светлана Настюха, Лариса Мирошниченко и Мария Хлыстун.
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