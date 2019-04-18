На Сумщине убили двух пенсионеров

6 мая в 7:20 в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение от одного из местных жителей с. Андрияшивка Роменского района. Мужчина сообщил, что на огороде, который граничит с его хозяйством, он обнаружил своего соседа и его сестру без каких-либо признаков жизни. Погибший проживал вместе со своей 91-летней матерью, а сестра приехала на Пасхальные праздники погостить.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и руководящий состав Роменского отдела полиции. На теле обоих умерших обнаружены множественные телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины. Правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.
Полиция обращается ко всем гражданам, которые владеют информацией, которая может помочь следствию сообщить в Роменский отдел полиции по телефонам: 102 и 098-554-10-01 (поддерживает мобильное приложение WhatsApр), или в ближайший к вам отдел полиции. Анонимность гарантируется.
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