В центре Сум меняют микроурны на мини Сегодня, 7 мая, в центральных скверах Сум – Покровском и Харитоненко – коммунальщики заменяют урны.

Теперь вместо микроурн, которые критиковали как обычные сумчане, так и мэр Сум, устанавливают такие же по конструкции, но чуть побольше.

Напомним: на изготовление урн потратили 80 тыс. грн, однако после критики обещали поменять на более вместительные. Меньшие же перекочуют из центральных скверов в парк.