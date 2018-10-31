В центре Сум меняют микроурны на мини

Теперь вместо микроурн, которые критиковали как обычные сумчане, так и мэр Сум, устанавливают такие же по конструкции, но чуть побольше.
Напомним: на изготовление урн потратили 80 тыс. грн, однако после критики обещали поменять на более вместительные. Меньшие же перекочуют из центральных скверов в парк.
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