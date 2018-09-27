В Сумах сражались тхэквондисты

Соревнования собрали около 250 спортсменов из Харькова, Киева, Ирпеня, Мерефы, Мариуполя, Днепра, Чернигова и Сум.
Спортивный клуб «Звезды Олимпа» занял 1-ое место среди 18 команд с результатом: 9 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. Его тренер Александр Хоменко стал лучшим среди 27 тренеров.
Представители второго сумского клуба «Десятка» (тренер Михаил Турута) завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали.
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