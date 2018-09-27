Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3096

В Сумах сражались тхэквондисты

3-4 мая в Сумах прошёл открытый Всеукраинский турнир «Звезды Олимпа» и открытый чемпионат г. Сумы по тхэквондо.

Соревнования собрали около 250 спортсменов из Харькова, Киева, Ирпеня, Мерефы, Мариуполя, Днепра, Чернигова и Сум.

Спортивный клуб «Звезды Олимпа» занял 1-ое место среди 18 команд с результатом: 9 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. Его тренер Александр Хоменко стал лучшим среди 27 тренеров.

Представители второго сумского клуба «Десятка» (тренер Михаил Турута) завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали.

Спорт Тхэквондо
view counter

По тематике

Сумские тхэквондисты отличились в Харькове
04.03.2019 18:44

Сумские тхэквондисты отличились в Харькове

2-3 марта в Харькове прошёл открытый чемпионат области по тхэквондо (ВТФ)....

Сумские бойцы отличились в Харькове
18.12.2018 10:49

Сумские бойцы отличились в Харькове

15-16 декабря в Харькове прошла серия турниров Всеукраинского Гран При «Атака» 2018 Финал....

Сумские тхэквондисты отличились на международном турнире
20.11.2018 09:49

Сумские тхэквондисты отличились на международном турнире

17 ноября в Киеве прошёл международный турнир «Taekwondo Cup»....

Сумские тхэквондисты отличились в Харькове
12.11.2018 08:15

Сумские тхэквондисты отличились в Харькове

10 ноября в Харькове прошел Открытый кубок местной КДЮСШ № 2 по тхэквондо....

Сумские бойцы отличились в Харькове
27.09.2018 14:25

Сумские бойцы отличились в Харькове

22-23 сентября в Харькове прошла Серия турниров Всеукраинского Гран-при «Атака» по тхэквондо....

Новости

Как в Сумах отметят 8 и 9 мая
Сегодня 08:28
В Сумах маршрутка насмерть сбила ребенка (+фото)
05.05.2019 18:08
На ахтырчанина, укравшего тюльпаны с городских клумб, наложили штраф
Сегодня 16:39
Из-за 9 Мая в Сумах ограничат движения
Сегодня 16:31
В Сумах сражались тхэквондисты
Сегодня 16:30
Копы составили три протокола на сумского чиновника, совершившего пьяное ДТП
Сегодня 16:28
Ахтырчанину, который посадил приятеля на цепь, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения
Сегодня 16:06
В Шостке обокрали слобовидящую старушку
Сегодня 15:41
Сумкие судьи принесли присягу в Верховном суде
Сегодня 15:37
58 окрема мотопіхотна бригада ЗСУ отримала почесну назву та новий бойовий прапор
Сегодня 15:13
Сумские хоккеисты выиграли чемпионат Украины среди 15-летних
Сегодня 14:49
У заключенной Сумского СИЗО родилась дочка
Сегодня 14:44
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.