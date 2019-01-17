Якобы больной первый заммэра Сум постит фото из Словении 6 мая первый заммэра Сум не явился в суд якобы из-за пребывания на лечении в Черновцах.

Об этом суду сообщил его адвокат Василий Матишенец. Однако в тот же день в инстаграме пользователя voitenko4884 появилось фото с подписью «Словенія вражає!». Что интересно, предыдущая фотография действительно была из Черновцов.

Напомним: заместителя Сумского городского головы обвиняют в «несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин». Это дело 2015 года, когда на одной из сессий горсоветов Владимир Войтенко воспользовался карточкой депутата Сергея Науменко, чтобы проголосовать за утверждение результатов конкурса на вывоз ТБО.