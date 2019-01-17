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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56611

Якобы больной первый заммэра Сум постит фото из Словении

6 мая первый заммэра Сум не явился в суд якобы из-за пребывания на лечении в Черновцах.

Об этом суду сообщил его адвокат Василий Матишенец. Однако в тот же день в инстаграме пользователя voitenko4884 появилось фото с подписью «Словенія вражає!». Что интересно, предыдущая фотография действительно была из Черновцов.

Напомним: заместителя Сумского городского головы обвиняют в «несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин». Это дело 2015 года, когда на одной из сессий горсоветов Владимир Войтенко воспользовался карточкой депутата Сергея Науменко, чтобы проголосовать за утверждение результатов конкурса на вывоз ТБО. 

Право Владимир Войтенко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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