Якобы больной первый заммэра Сум постит фото из Словении

Об этом суду сообщил его адвокат Василий Матишенец. Однако в тот же день в инстаграме пользователя voitenko4884 появилось фото с подписью «Словенія вражає!». Что интересно, предыдущая фотография действительно была из Черновцов.
Напомним: заместителя Сумского городского головы обвиняют в «несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин». Это дело 2015 года, когда на одной из сессий горсоветов Владимир Войтенко воспользовался карточкой депутата Сергея Науменко, чтобы проголосовать за утверждение результатов конкурса на вывоз ТБО.
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