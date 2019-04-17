Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19216

Сумской бодибилдер выиграл гран-при Харькова

4 мая в Харькове прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу «Гран-при Харькова».

Открытый коммерческий турнир прошел при поддержке Всеукраинской федерации бодибилдинга, фитнеса и атлетизма. В нем, в разных категориях, приняло участие более сотни спортсменов со всей Украины.

Абсолютным победителем турнира в категории «бодибилдинг» стал сумской атлет Игорь Глуходед.

Спорт Бодибилдинг Игорь Глуходед
view counter

По тематике

Сумской бодибилдер везет две медали с чемпионата Европы
05.05.2019 21:16

Сумской бодибилдер везет две медали с чемпионата Европы

Сегодня, 5 мая, в испанской Санта-Сусане завершился чемпионат Европы по бодибилдингу....

Сумской бодибилдер стал чемпионом Европы
03.05.2019 06:42

Сумской бодибилдер стал чемпионом Европы

Сумчанин Юрий Зимогляд завоевал первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в категории «смешанные пары»....

Еще один сумской бодибилдер выиграл кубок Украины
22.04.2019 20:45

Еще один сумской бодибилдер выиграл кубок Украины

21 апреля в Ровно закончился Кубок Украины - 2019 по бодибилдингу и фитнесу ФББУ / IFBB....

Сумчанин выиграл кубок Украины по бодибилдингу
21.04.2019 08:09

Сумчанин выиграл кубок Украины по бодибилдингу

20 апреля в Ровно закончился первый день соревнований Кубка Украины - 2019 по бодибилдингу и фитнесу ФББУ / IFBB....

Уик-энд сумских бодибилдеров
17.04.2019 09:42

Уик-энд сумских бодибилдеров

На выходных представители Сумской областной Федерации бодибилдинга и фитнеса поучаствовали сразу в двух турнирах....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.