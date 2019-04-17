Сумской бодибилдер выиграл гран-при Харькова 4 мая в Харькове прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу «Гран-при Харькова».

Открытый коммерческий турнир прошел при поддержке Всеукраинской федерации бодибилдинга, фитнеса и атлетизма. В нем, в разных категориях, приняло участие более сотни спортсменов со всей Украины.

Абсолютным победителем турнира в категории «бодибилдинг» стал сумской атлет Игорь Глуходед.